桃園女兒舒華任觀光宣傳大使 張善政讚：世界更認識桃園

桃園出生的南韓女團i-dle成員舒華，應桃園市政府邀請擔任觀光宣傳大使，桃園市長張善政欣慰，舒華願意在忙碌的世界裡，留一個位置給故鄉桃園，更稱讚舒華讓大家更願意把目光停在桃園。

舒華。(圖/翻攝自TC Candler YT)

張善政今（3）日在臉書貼文寫道，這段時間，他一直留意到一件很令人驚喜的事，舒華替桃園代言之後，討論不只在年輕朋友之間發酵，連平常不太關注這類資訊的朋友，也開始因為她而注意到桃園、想來走走看。

張善政表示，對他來說，最打動人的不只是聲量有多大，而是她的名字，讓大家更願意把目光停在「桃園」這兩個字上。

舒華代言桃園觀光。(圖/截自張善政臉書)

張善政指出，舒華來自楊梅富岡，走到今天，闖出非常難得的成就，背後是很多異鄉日子、很多反覆練習、很多忍耐堅持，還有把自己撐起來的毅力。更感動的是，舒華走得越遠，越沒有忘記自己從哪裡出發。一個孩子願意把家鄉放在心上，走得再遠都還記得回頭，這份情很珍貴。

張善政強調，看見這樣的孩子，心裡會有一種說不出的欣慰。除了是舒華替家鄉發聲，更多是舒華願意在忙碌的世界裡，仍留一個位置給家裡、給桃園。

張善政表示，前段時間，辦公室裡同仁也常常提起舒華。他聽著大家分享舒華的故事，慢慢也更懂：原來很多年輕人的努力，是把想念藏起來，把辛苦吞下去，把目標一步步走出來。也因此他越聽越敬佩，桃園出身的孩子，真的很不簡單。我們能做的，就是把舒華想替桃園說的話，好好接住，把這件事做得更周到。

桃捷推出「舒華樂桃桃」限量一日票。 (圖/截自張善政臉書)

張善政指出，去年年輕夥伴向他提案，想邀請舒華擔任桃園觀光大使。他的想法很單純，只要是對桃園好的事，我們就用最大的誠意去做。後續從洽談、拍攝到影片推出，都是觀旅局同仁們一點一滴把細節做起來，讓舒華在行程緊湊的工作之間，以「桃園女兒」的身分回到家鄉，用自己的方式，帶大家認識桃園的美。

張善政表示，照片和影片裡的舒華，走進大溪老街的巷弄，也在橫山書法藝術館靜靜停下腳步。那不是口號堆出來的宣傳，而是一種很自然的視角，把桃園的山水、人情、文化，用更溫柔、也更有質感的方式介紹給世界。看著那些畫面，他也會想：原來我們熟悉的地方，換個角度再看一次，真的會更美。

張善政指出，這份影響力還在擴大。為了讓更多人能跟著舒華的腳步走訪桃園，桃捷公司也推出了「舒華樂桃桃」限量一日票，讓想來走走看看的朋友，可以更方便地把桃園排進旅程裡。熟悉桃園的老朋友，可以換個角度再看一次；第一次來的新朋友，也很歡迎循著這條路線，慢慢走、慢慢看，認識桃園的樣子。

張善政表示，2026 年剛開始，他很期待舒華繼續為桃園增添一抹美麗。市府會把該做的事做好，把城市的內容做深、把旅遊的體驗做細，讓每一次被看見，都能變成一次願意走進來、也願意再回來的相遇。

