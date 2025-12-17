桃園女兒舒華化身觀光大使 帶路遊家鄉

桃園市政府17日發布舒華完整版90秒觀光宣傳影片。

（桃園市觀旅局提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市政府17日發布由桃園觀光大使K-POP天團i-dle成員葉舒華完整版90秒的桃園觀光宣傳影片，並同步釋出全新形象宣傳美照。影片中，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事，串聯自然景觀、歷史文化與都會脈動，打造一部橫跨山海及富含文化底蘊的城市影片。

市府同步推出「舒華限量2026桌曆」抽獎活動，桃園捷運也推出「購買一日票贈舒華卡套」限量好禮，邀請粉絲展開一場屬於自己的桃園深度之旅。

舒華導覽「這是我心裡的桃園」，邀請全球旅人來到故鄉。在90秒的影片中，舒華化身為最懂家鄉的「桃園女兒」，引領鏡頭捕捉最真實、最動人的「桃園感性」，呈現出不同於觀光影片的直白，而是一場對家鄉底蘊的深度探索。

影片中的舒華漫步在大溪老街品味歲月靜好、品嘗百年茶香，並在福仁宮感受傳統信仰的溫暖，也站在小烏來天空步道與繩橋上眺望山景，感受小烏來瀑布與宇內溪的沁涼，還到橫山書法藝術館欣賞藝術之美。

舒華以最日常的姿態演繹在地情懷。影片畫面亦延伸至更多桃園經典風景，帶領觀眾進入拉拉山雲霧繚繞的巨木森林，走訪海岸線眺望草漯沙丘；最後在中壢夜市的煙火氣中，呈現最具人情味的日常樣貌。

觀旅局長陳靜芳表示：「這支影片展現了桃園最真實、最動人的城市風貌，不僅讓市民重新認識桃園，更讓全世界旅客透過舒華詮釋家鄉的美。」期待更多國內外旅客跟著舒華腳步走訪桃園。