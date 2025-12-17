「桃園女兒」舒華公開私房景點！帶路介紹嗨喊：都好漂亮

桃園市政府17日正式發布由桃園觀光大使K-POP天團i-dle成員葉舒華（葉舒華）完整版90秒的桃園觀光宣傳影片，並同步釋出全新形象宣傳美照。影片中，舒華以「桃園女兒」的視角深度導覽家鄉，除前往大溪老街與福仁宮、橫山書法藝術館，也站在小烏來天空步道與繩橋上眺望壯麗山景，感受小烏來瀑布與宇內溪的沁涼。

舒華走訪小烏來宇內溪瀑布。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

舒華的桃園觀光大使廣告於夏末拍攝完成，舒華透露所有在代言影片出現的桃園景點皆讓她驚豔萬分，也因為體質怕熱，拍攝團隊為她準備數個小型風扇，沒想到一到小烏來、宇內溪、天空步道等戶外景點，蟲鳴鳥叫伴隨徐徐微風，讓易熱體質的她笑稱賺到：「謝謝小烏來送我的微風，再加上宇內溪及天空步道的那股寧靜，我只能說，這才叫『舒』式旅遊最佳享受。」

舒華走訪橫山書法藝術館。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

而身為桃園女兒的她，繼上一次親自講解自己是富崗出生，她坦言因為長期都在海外工作，幾乎連大溪老街都不曾去過，所幸在拍攝過程中，前往多個景點感受滿滿桃園，甚至在代言廣告中更品嚐了大溪老街古宅裏精選桃園出產好茶，自曝是愛茶狂人的她，才品嚐一口桃園茶就笑容滿足直讚：「桃園的茶真的好香，清香回甘，推薦所有旅客來桃園務必要來大溪老街喝桃園好茶哦！」

此外，在福仁宮的拍攝間，舒華瞬間化身為導遊，一轉身就開始講解傳統習俗的祭拜方式，團隊裏的韓國夥伴們聽聞「福仁宮」有財神，紛紛開心雙手合十祈求，讓舒華笑說：「我有特別說，財神爺拜代表會賺錢，業績往上。」

福仁宮。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

對於成為桃園觀光大使，舒華表示：「很高興成為桃園觀光大使，希望大家喜歡我和桃園這次拍攝代言廣告，這次去的大溪老街和小烏來，真的都好漂亮！歡迎全球旅客跟著我一起舒華樂桃桃，開心玩桃園！」

