「桃園女兒」舒華化身觀光大使 90秒宣傳片邀全球旅客來家鄉玩

舒華很開心能成為桃園觀光大使。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

桃園市政府今（17日）正式發布由桃園觀光大使韓國女團i-dle成員舒華完整版90秒的觀光宣傳影片，並同步釋出全新形象宣傳美照。影片中，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事，細膩串聯自然景觀、歷史文化與都會脈動，打造一部橫跨山海及富含文化底蘊的城市宣傳片。

影片中，舒華褪去舞台上的華麗光環，化身為最懂家鄉的「桃園女兒」，以「這是我心裡的桃園」做為敘事軸線，只見她漫步在大溪老街品味歲月靜好與品嚐百年茶香，並在福仁宮感受傳統信仰的溫暖，也站在小烏來天空步道與繩橋上眺望壯麗山景，感受小烏來瀑布與宇內溪的沁涼，還到了橫山書法藝術館靜謐欣賞藝術之美，以最日常的姿態，演繹了家鄉桃園的在地情懷。

舒華到橫山書法藝術館靜謐欣賞藝術之美。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

畫面亦延伸至更多桃園經典風景，帶領觀眾進入拉拉山雲霧繚繞的巨木森林，沉浸於大自然的療癒之境，並走訪海岸線，眺望草漯沙丘感受開闊壯麗的浪漫氛圍，最後在中壢夜市熱鬧煙火氣中，呈現最具人情味的日常樣貌，完整勾勒出桃園兼具內斂氣質與都會活力的多元城市風貌，將舒華心裡的桃園完整呈現，邀請全球旅人一起來到自己的家鄉。

廣告於夏末拍攝完成，舒華透露所有在代言影片出現的桃園景點皆讓她驚豔萬分，也因為體質怕熱，拍攝團隊為她準備數個小型風扇，沒想到一到小烏來、宇內溪、天空步道等戶外景點，蟲鳴鳥叫伴隨徐徐微風，讓她笑稱賺到，「謝謝小烏來送我的微風，再加上宇內溪及天空步道的那股寧靜，我只能說，這才叫『舒』式旅遊最佳享受。」

舒華在福仁宮感受傳統信仰的溫暖。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

而身為桃園女兒的她，繼上一次親自講解自己是富崗出生，她坦言因為長期都在海外工作，幾乎連大溪老街都不曾去過，所幸在拍攝過程中，前往多個景點感受滿滿桃園，甚至在代言廣告中更品嚐了大溪老街古宅裏精選桃園出產好茶，自曝是愛茶狂人的她，才品嚐一口桃園茶就笑容滿足直讚：「桃園的茶真的好香，清香回甘，推薦所有旅客來桃園務必要來大溪老街喝桃園好茶哦！」

此外，拍攝景點也來到「福仁宮」，踏入古樸的寺廟後，拍攝空檔間，舒華瞬間化身為導遊，一轉身就開始講解傳統習俗的祭拜方式，團隊裏的韓國夥伴們聽聞「福仁宮」有財神，紛紛開心雙手合十祈求，讓舒華笑說：「我有特別說，財神爺拜代表會賺錢，業績往上。」

舒華親自感受小烏來瀑布與宇內溪的沁涼。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

成為桃園觀光大使，舒華也再次表示：「很高興成為桃園觀光大使，希望大家喜歡我和桃園這次拍攝代言廣告，這次去的大溪老街和小烏來，真的都好漂亮，歡迎全球旅客跟著我一起舒華樂桃桃，開心玩桃園！」

市府更同步推出結合桃園各區景點與舒華隱藏版美照的「舒華限量2026桌曆」抽獎活動，至樂遊桃園FB 粉絲專頁完成指定社群任務，即有機會抽中，此外，桃園大眾捷運公司也推出「購買一日票贈舒華卡套」限量好禮，預計12月31日於桃捷車站（A20站除外）開賣，卡套共有3款，限量隨機贈送，讓粉絲能輕鬆搭乘捷運，沿著影片路線，一站一站打開屬於自己的「桃園感性」地圖。

