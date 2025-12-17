「桃園女兒」舒華擔觀光大使 主演90秒觀光片感性上線

桃園觀光大使葉舒華的宣傳影片曝光，分不清人美還是風景比較美。（桃園市政府觀光旅遊局 提供）

桃園市政府今（17日）正式發布由桃園觀光大使、K-POP天團i-dle成員葉舒華主演，完整版90秒桃園觀光宣傳影片與全新形象宣傳照。舒華以「桃園女兒」的視角，帶領全球粉絲走入一段充滿感性與在地風情的城市敘事，串聯自然景觀、歷史文化與都會節奏，呈現橫跨山海、兼具文化底蘊與都會活力的桃園風貌。

舒華去了小烏來、宇內溪、天空步道等景點，大呼享受。（桃園市政府觀光旅遊局 提供）

在90秒影片中，舒華化身為最懂家鄉的「桃園女兒」，以「這是我心裡的桃園」為敘事軸線，捕捉最真實、動人的城市面貌。她漫步大溪老街品味歲月靜好，感受百年茶香，也在福仁宮體驗傳統信仰的溫度；在小烏來天空步道與繩橋俯瞰壯麗山景，並於橫山書法藝術館靜心欣賞藝術之美。畫面延伸至拉拉山巨木森林、草漯沙丘海岸線，以及中壢夜市的人情煙火氣，完整呈現桃園兼具內斂氣質與都會活力的多元城市風貌。

舒華對所有出現的桃園景點都令她驚豔，為了她怕熱體質，拍攝團隊特地準備小型風扇，卻在小烏來、宇內溪、天空步道享受徐徐微風與蟲鳴鳥叫，直呼「這才叫『舒』式旅遊最佳享受」。她也首次親身走訪大溪老街，品嚐桃園好茶，並在福仁宮向韓國團隊講解祭拜習俗，笑說「財神爺拜代表會賺錢，業績往上」。舒華表示，非常高興成為桃園觀光大使，歡迎全球旅客跟著她「舒華樂桃桃」，開心遊遍桃園。

桃園市政府觀光旅遊局局長陳靜芳表示，影片展現了桃園最真實、最動人的城市風貌，市府同時推出限量週邊與互動活動，鼓勵粉絲親身體驗影片中的「桃園感性」。限量「舒華2026桌曆」結合桃園各區景點與舒華隱藏版美照，粉絲可至樂遊桃園FB粉專完成指定任務抽取；桃園捷運也推出「舒華樂桃桃x桃捷限定一日票」，購票即可獲贈限量舒華卡套，沿著影片路線暢遊桃園熱門景點。此外，桃園好棧業者推出小卡專屬優惠，活動至2026年1月1日止。

