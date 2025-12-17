「桃園女兒」舒華自招沒去過大溪老街！ 拍廣告驚呼：真的漂亮

舒華在福仁宮外拍下時尚美照，拍攝時化身一 日導遊教韓國團隊拜財神。桃園市政府觀光旅遊局提供

韓國夯團i-dle台灣成員舒華擔綱「桃園觀光大使」的影片曝光，長年在海外打拚的她，自招其實連大溪老街都不曾去過，這次也因為拍攝，前往多個景點感受道地的「桃園感性」，自曝是愛茶狂人的她，更力推，「桃園的茶真的好香，清香回甘，推薦所有旅客來桃園務必要來大溪老街喝桃園好茶哦！」

舒華帶路「舒式遊桃園」

舒華的桃園觀光大使廣告於夏末拍攝完成，舒華透露所有在代言影片出現的桃園景點皆讓她驚豔萬分，也因為體質怕熱，拍攝團隊為她準備數個小型風扇，沒想到一到小烏來、宇內溪、天空步道等戶外景點，蟲鳴鳥叫伴隨徐徐微風，讓易熱體質的她笑稱賺到：「謝謝小烏來送我的微風，再加上宇內溪及天空步道的那股寧靜，我只能說，這才叫『舒』式旅遊最佳享受」

廣告 廣告

舒華造訪小烏來的宇內溪瀑布。桃園市政府觀光旅遊局提供

而身為桃園女兒的她，繼上一次親自講解自己是富崗出生，她坦言因為長期都在海外工作，幾乎連大溪老街都不曾去過，所幸在拍攝過程中，前往多個景點感受滿滿桃園，甚至在代言廣告中更品嘗了大溪老街古宅裏精選桃園出產好茶。

舒華在古樸的福仁宮廟外取景。桃園市政府觀光旅遊局提供

此外，拍攝景點也來到「福仁宮」，踏入古樸的寺廟後，拍攝空檔間，舒華瞬間化身為導遊，一轉身就開始講解傳統習俗的祭拜方式，團隊裏的韓國夥伴們聽聞「福仁宮」有財神，紛紛開心雙手合十祈求，讓舒華笑說：「我有特別說，拜財神爺代表會賺錢，業績往上。」 成為桃園觀光大使，舒華也再次表示：「很高興成為桃園觀光大使，希望大家喜歡我和桃園這次拍攝代言廣告，這次去的大溪老街和小烏來，真的都好漂亮！歡迎全球旅客跟著我一起舒華樂桃桃，開心玩桃園！」

觀光大使送福利！遊桃園有好禮

舒華擔綱桃園觀光大使，當地市府也推出好禮，邀粉絲遊桃園。桃園市政府觀光旅遊局提供

此外，桃園市府更同步推出「舒華限量2026桌曆」抽獎活動，桃園大眾捷運公司也推出「購買一日票贈舒華卡套」限量好禮，邀請粉絲展開一場屬於自己的桃園深度之旅。詳洽樂遊桃園FB粉絲專頁、桃園觀光導覽網優惠情報專區。



回到原文

更多鏡報報導

世巡空檔回台！TWICE子瑜內湖上工一整天 媽媽全程緊盯「神祕行程」引熱議

8+9戀綜《不良一族尋愛記》比《黑白大廚2》吸睛！ 製作人偷暴雷：有情侶成真

《黑白大廚2》看到餓！「賤兔主廚」帶2000萬祕密武器回鍋再戰 隱藏白湯匙還有他