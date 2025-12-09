桃園女國中生校園吸喪屍煙彈「全身S型抽搐倒地」同學目擊嚇壞

記者陳佳鈴／桃園報導

喪屍煙彈入侵校園，竟然有女國中生在校園公然吸食，校方也避重就輕未通報。（示意圖－非該新聞事件／資料照）

桃園市一所國中女學生，昨（9）日上午在校內吸食電子煙後，再於九年級教室吸食喪屍煙彈，隨即出現全身顫抖抽搐、步態失衡、意識模糊等嚴重異狀，現場煙霧瀰漫，多名學生目擊受到驚嚇甚至哭泣。校方第一時間僅通知家長帶回，未立即報警調查，質疑校園毒品事件處置慢半拍。

桃園市議員黃瓊慧在臉書披露，該名女學生一早在校內吸食電子煙被老師制止，但不久後竟跑入高年級教室再次吸食，且疑似改用「喪屍煙彈」。吸食後女學生身體失控，先不停顫抖，再呈現 S 形步態、重心不穩，最終癱倒在課桌上。教室學生目睹整個過程，許多人被嚇得當場落淚，情緒受到極大衝擊。

她指出，事發時教室瀰漫刺鼻煙味，攙扶女學生的同學衣物沾滿味道，自覺可能吸入有害物質。然而校方未在第一時間報警，僅致電家長將女學生帶回家，直到接近中午才完成校安通報，恐影響後續證據採集及調查進度。

今日上午，桃園市警局少年隊進入校園採證，確認女學生吸食物為「喪屍煙彈」。黃瓊慧批評，校方初期僅以電子菸描述，未明確告知涉及毒品，導致外界與教師、學生對危險性認知不足，也讓調查程序延宕。

教育局則回應表示，事件發生於昨日上午第二節課，校方優先考量女學生健康才請家長帶回就醫，並於當天完成校安通報。警方因採證涉及未成年人，需要家長到場，因此延至今日進入校園調查。全案涉及刑事與兒少保護法責任，將由警方釐清來源與是否有販毒情事。

