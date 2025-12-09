桃園女學生疑教室內吸喪屍煙彈！同學目睹「走路S型」嚇哭

桃園市某國中驚傳毒品進入校園事件，一名八年級女學生疑似在校內吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯（Etomidate）。（示意圖／翻攝自pexels）





桃園市某國中驚傳毒品進入校園事件，一名八年級女學生疑似在校內吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯（Etomidate），先後於不同教室施用電子煙後出現異常行為，引發校內騷動，多名學生目擊後受驚落淚。

民進黨桃園市議員黃瓊慧指出，該名女學生上午第一節課即在教室使用電子煙遭老師發現，沒想到第二節下課竟又前往九年級班級吸食「喪屍煙彈」。施用後她立即出現「全身顫抖、昏倒、走路呈現S型」等怪異狀態，甚至倒臥在課桌上，令同學驚嚇不已，「有人還嚇哭…造成心理極大陰影」。

廣告 廣告

有多名學生反映，當時教室內「煙霧瀰漫、整個教室都是毒品的味道，很多人聞了都不舒服」，一名好心攙扶該女學生的同學更表示自己身上沾滿氣味，擔心可能也吸入不明物質。

黃瓊慧質疑，事發後該名女學生在學務處情緒失控，但學校僅通知家長於10點半將孩子帶回，未立即通知警方或採證。校方雖於11點完成校安通報，但因僅以「電子煙」通報，未說明可能涉及二級毒品，導致少年警察隊隔天才進校調查、採證。

黃瓊慧批評，校方輕忽導致後續調查延宕，「毒品來源到底哪裡來的？怎麼會如此公開地在學校吸食？」強調必須徹底釐清流通管道並檢討校園防堵機制。

對此，桃園市教育局表示，校方已依規定完成通報並啟動輔導措施，已對原班級及目擊學生提供心理支持。若送驗後確認煙彈含有毒品成分，將依規啟動春暉個案管制輔導機制。警方後續也將依《毒品危害防制條例》將案件移送桃園少年法院審理。目前該名女學生家長已向學校請假一週，校方與警方正追查毒品來源及流通路徑。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

日本爆7.2強震！青森震度6強 發布海嘯警報

新／日本強震上修7.6！18分鐘後再爆5.6地震

「越南屠夫」88頁PDF遭流出 警認證：內容極度駭人

