桃園女師昏倒控遭揉胸舌吻 保全「摟懷裡CPR」挨告！判無罪關鍵曝光

桃園一名小學女老師指控，保全在她昏倒的時候藉機猥褻。示意圖。（翻攝自photoAC）

桃園一名小學女老師在學校昏倒，醒來時發現上半身靠在保全懷中，氣得提告保全趁機偷吃豆腐，不僅揉胸、甚至還舌吻她；保全則喊冤當時在幫女老師做CPR（心肺復甦術）。對此，法官認為保全雖實施CPR的標準動作有落差，但並無完全悖離CPR流程，難認他對女老師乘機猥褻，判保全無罪。

好心幫女教師CPR保全挨告猥褻？

根據判決書指出，一名女教師指控，事發當時因胃痛及工作疲勞，先在教室昏倒一次，接著又在搭乘電梯前往1樓出口時又二度昏倒，卻沒想到醒來竟被學校保全摟在懷裡，控訴保全趁機猥褻，不僅搓揉、揉捏她的胸部，還伸舌頭親吻她。

對此保全則喊冤，指當時確實有按壓女老師的胸部，但當時是在幫女老師做CPR；保全的律師也表示，女老師昏迷到救護車抵達，前後不超過8分鐘，一般人在面臨他人生命存亡之際，不可能還會有逞欲的念頭，認為女老師昏倒時還能感覺遭保全猥褻、舌吻，已有疑問。

閱監視器畫面曝光真相大白？

全案審理時，法官查閱監視器畫面，顯示保全接獲目擊民眾通知，到場將女老師上半身扶起，靠在自己身上，並伸手在女老師胸前上下移動，並用手稍微抬高女老師的下巴，接著將臉貼近女老師臉部；目擊民眾則證稱，當時看到女老師昏倒，隨即叫保全過來、打電話叫救護車，有印象保全試著拍動女老師的臉、頸和胸口上方，並請他搭乘電梯上樓找總務主任過來協助。

對此，法官認為保全雖未將女老師平放在地面，與CPR的標準動作或有落差，但提高女老師下巴的舉止，確實與做人工呼吸的動作符合，且進行胸部按壓及人工呼吸前，也有先確認女老師的意識與反應，認為保全證稱自己在替女老師CPR，並非沒有道理，加上若是想猥褻女老師，應該會把她移到監視器死角位置，不會在眾人面前，最終判保全無罪。可上訴。

