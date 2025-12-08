桃園女性新經濟創生行動年會 張善政：以女力關鍵報告打造精準婦女政策

張市長頒發獎狀予7組入圍的婦女創新團隊。





桃園市長張善政8日前往桃園區，出席「114年桃園女性新經濟創生行動年會」，並頒發獎狀予7組入圍的婦女創新團隊。張市長表示，本次年會發表《桃園女力關鍵報告》，市府歷時半年完成5區婦女人力與需求盤點，依據各區特性規劃更精準的婦女培力與發展路徑，協助婦女找到適合的成長方向；明（115）年需求盤點也將再擴及3區，逐步完成全市婦女人力調查，為桃園婦女創造更多可能。

張善政指出，桃園為全國新住民比例最高的縣市之一，市府自去（113）年1月1日成立婦幼發展局，為全臺唯一以婦幼為核心的專責局處。許多新住民婦女在生活、家庭與職涯需重新建立支點，市府將持續透過婦幼局推動各項支持措施，協助她們在臺灣獲得更好的發展與機會。

114年桃園女性新經濟創生行動年會。

婦幼局表示，本次年會以「數據力×行動力×影響力」為主軸，發表《桃園女力關鍵報告》，從人口、就業、經濟、照顧到安全等面向，系統性分析桃園13區女性現況，做為後續政策制定的重要依據。此外，本次年會規劃「職家女性與友善職場」、「地方創生與經濟行動」兩場主題論壇，邀請企業、在地團隊與跨局處首長分享策略與成果。

婦幼局指出，本次展覽內容後續將於桃園市婦女館2樓北區婦女中心展出，歡迎有興趣的市民朋友前往觀展，展期自12月9日起至12月底止。《數據之上織共好：桃園女力關鍵報告》全文可至桃園市政府婦幼發展局官網參閱。包括市議員陳美梅、張碩芳、市府婦幼發展局長杜慈容、青年事務局長侯佳齡、經濟發展局副局長陳炳仲、勞動局主任秘書洪清淵、桃園區公所副區長邱創正、復興區公所秘書王棋、臺北大學社工系副教授張菁芬等均一同出席。

大合照。

















