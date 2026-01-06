桃園女房東撕租約趕欠租客遭判拘 彭華幹嗆：丟臉的恐龍法官

名嘴彭華幹今日在臉書發文，針對桃園八德一名女房東遭判刑案件表達強烈不滿，直指判決顛倒是非、司法縱容惡房客，怒轟「現在是房客說了算，房東反而成了罪人」。

房客10個月未繳房租，房東撕毀租約卻遭告毀損與強制罪，法院還判成立。（圖／示意圖／unsplash）

該案起因於女房東將房屋以月租1萬5千元出租，房客卻長達10個月未繳房租。房東上門催討時一時氣憤撕毀租約，反遭房客提告毀損與強制罪，法院最終判決房東毀損罪成立，處拘役15天，得易科罰金1萬5千元。

彭華幹在文中痛批這類判決是「丟臉的恐龍司法」，質疑法律只保護作惡者，卻讓守法小民無處伸冤，並憂心此風氣將重創社會對正義與司法的信任，也讓全台房東未來面對惡房客時更加無所適從。

