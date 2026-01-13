桃園女檢吳亞芝洩密案罰俸10月 法務部提上訴求免職

桃園地檢署檢察官吳亞芝因多次擅自使用法務部書類檢索系統，協助涉詐騙集團案律師男友朱一品取得書類內容及資料，遭懲戒法院職務法庭判決罰俸10月、約100萬元。法務部認定此處分過輕，今日提起上訴，建請免除吳女檢察官職務，轉任檢察事務官。

桃園地檢署檢察官吳亞芝涉嫌洩密律師男友，僅罰俸10月遭批 處分過輕 。（圖／資料照片）

本案源於台北地檢署偵辦鄭鴻威等人涉嫌洩密給詐團，鄭被控派15名律師擔任詐團協助，其中律師朱一品遭爆女友吳亞芝幫他出謀策劃。根據監察院調查，吳亞芝在2022年7月8日、10月5日、2023年11月14日、12月5日以LINE傳送資料至與男友的聊天室內，另傳了3筆文書。

檢察官評鑑委員會調查發現，吳女明知法務部單一窗口之書類檢索系統須用於公務，不得擅自為公務以外之利用。2022年7月8日，吳使用系統查詢傳送某檢察官不起訴書給朱一品，並酸同事「是不是將犯罪事實寫簡略一點」。同年10月5日，吳再次查詢傳送某起訴書犯罪事實給朱男，還酸某律師事務所法務長「沒有律師資格」。

吳的違規行為持續至2023年，同年11月14日，吳查詢後傳訊朱男告知某案起訴書已上傳，並張貼犯罪事實及證據清單與其討論。12月5日，朱一品傳送已解除委任當事人資料，請吳幫忙查詢起訴書，吳隨即傳送電子檔給朱。

檢評會做出決議，認定吳的行為構成行為不檢，嚴重違反《檢察官倫理規範》，因此報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。值得注意的是，檢評會有4名委員特別提出協同意見書，主張吳的行為不僅止於「行為不檢」，更可能觸犯洩密罪及《個資法》等刑事責任，要求職務法庭從重懲處。

針對桃園地檢署先前簽結吳違反個資法、洩密案一事，外界質疑是否有包庇之嫌。桃檢為此發布聲明澄清，強調該署已依法將吳移送檢評會進行個案評鑑，辦理過程符合法定程序，絕無徇私迴護情事。

