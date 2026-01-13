桃園女檢洩密案僅罰俸10月 法務部今上訴建請免職

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

桃園地檢署檢察官吳亞芝因多次私自使用法務部檢索系統，意圖協助其涉詐團案的律師男友，遭懲戒法院職務法庭判決罰俸10月。法務部認為此處分過輕，今（13）日提起上訴，建議法庭免除吳女檢察官職務，轉任檢察事務官。

女檢察官遭罰俸10月，法務部認為處分過輕，今提起上訴。（圖／翻攝Google Maps）

本案源於台北地檢署偵辦律師鄭鴻威涉嫌洩密給詐團，並派多名律師協助詐團，其中吳女律師男友朱一品也在其中。檢察官評鑑委員會調查發現，吳女無視法務部單一窗口之書類檢索系統僅能用於公務，非公務不得使用，先於2022年7月、10月，2度將起訴文件傳給律師男友，幫他出謀劃策，之後又在2023年11月、12月再度將起訴文件資料傳給男友。

監察院於去年6月對吳亞芝提出彈劾，送至懲戒法院，並建請免職；檢評會也做出決議認定吳女行為不檢，違反《檢察官倫理規範》，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理，建議免除檢察官職務轉任檢察事務官。但職務法庭審理後，認為有懲戒必要，但不到不適任檢察官的程度，上個月26日判決吳亞芝罰俸10個月，可上訴。

對此，法務部認為吳女僅罰俸10個月處分過輕，於今日提起上訴，再次建請免除檢察官職務，轉任檢察事務官。

