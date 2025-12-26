桃園女檢涉洩密給詐團軍師男友！ 懲戒法庭今宣判：罰俸10個月
律師鄭鴻威擔任詐團軍師，其中有16名律師因參與其中被起訴。參與其中的律師朱一品其女友、桃園地檢署候補檢察官吳亞芝，涉嫌傳送未公開的書類透露給男友遭到監察院彈劾，並由法務部送至懲戒法庭。全案於今日（12月26日）判決吳亞芝罰俸10個月，金額達恐達近百餘萬元。
回顧案情，律師鄭鴻威因為組詐團軍師團，並洩密給詐騙集團，最終16名律師遭到起訴，成員之一的朱一品律師女友為桃園地檢署候補檢察官，涉嫌將未公開的書類透過通訊軟體透露給男友，事後吳亞芝接連遭到監察院彈劾以及法務部送至懲戒法院審理。
不過，當時桃園地檢署針對吳亞芝涉嫌違反個資以及洩密的部分簽結，遭到外界質疑後，桃園地檢署於2025年11月28日發出聲明表示，一切皆依法處理，並未徇私迴護。另外，桃檢說明此案送至檢察官評鑑委員會評鑑後，委員認為有懲戒之必要，後續已將此案移送至職務法庭進行審理，全案於今年11月辯論終結。
