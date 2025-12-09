桃園女童落單等同學…18歲男「一把抓」猥褻判刑上訴 法院加碼：安置

記者羅欣怡／桃園報導

國小女童遭陌生男子侵犯跑不掉，尖叫「救我」27秒無人幫，媽媽心碎曬監視器畫面求助。（圖／翻攝自臉書）

桃園18歲林姓男子，去年（2024）10月份在住家附近猥褻9歲女童，全案審理後依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判2年4月徒刑、暫行安置半年，林男不服上訴，高院考量有再犯之虞，裁定本月5日再令入適當精神醫療機構暫行安置6個月，可上訴。

去年10月27日上午，18歲的林男見9歲女童獨自一人在騎樓下等同學，強行將女童拉入懷中；期間，女童不斷尖叫、奮力想擺脫林男的掌控，還一直喊著「不要碰我」、「救我」，一度已經要逃離魔掌，卻又被拉住右手硬被扯了回來，6、7台經過的摩托車和轎車竟都沒有人出手相救，最後一名掃地阿北經過，才救出女童，30秒的驚魂記，已經重創女童幼小心靈。

18歲的林男見女童落單，上前猥褻。（圖／翻攝畫面）

桃園地院一審囑託八里療養院對林男進行精神鑑定，報告指出林男於行為時，因精神障礙及心智缺陷，導致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低，「但未達不能之程度」，判刑2年4個月，不符合緩刑。

根據《聯合新聞網》報導，林男不符判決上訴二審，高院這個月5日開庭，合議庭認為八里療養院的鑒定報告可信，且有「危害公共安全之虞」與「緊急必要」，林男自承「我有想要抱小女生的衝動」，法院認定，林男有反覆實施同類行為可能，且無法排除有危害公共安全的可能，因此裁定自即日起，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置6月。

