桃園女連中2大獎「爽拿6萬」遭疑內定 經發局說話了

【緯來新聞網】天選之人？桃園市政府因應普發現金1萬元，推出「桃園百倍奉還」活動，近日公布中獎名單，一名潘姓女子卻接連抽中1萬元及5萬元現金獎，引發網友質疑是內定。對此，桃園市政府經濟發展局也做出回應了。

桃園市政府因應普發現金1萬元，推出「桃園百倍奉還」活動。（圖／翻攝自桃園市政府經濟發展局臉書）

桃園市政府經濟發展局26日在臉書公布「桃園百倍奉還x桃園市民卡APP 尊榮會員專屬抽」中獎名單，其中一名潘姓女子同時中了「天天抽」1萬元現金和「週週抽」5萬元現金，引發網友議論：「正常人中一個都很難，他可以中2個，真幸運」、「就幾個名額可以重覆中獎還真是厲害啊」、「笑死，又是內定唷！」、「為什麼同一個人可以中2次？這個人是誰？」、「都是自己人啦」。

桃園市政府經濟發展局公布中獎名單。（圖／翻攝自桃園市政府經濟發展局臉書）

另外，也網友翻出桃園市政府2023年主辦的觀光工廠集章抽獎活動，447個獎項中，李姓一家人狂中142個獎項，中獎率高達31.7，其中1人更是重複中獎44次，因此這次再度出現1人雙中的情況，難免讓網友懷疑有內情。



針對外節疑慮，桃園市政府經濟發展局在活動辦法強調，本次「桃園百倍奉還」活動的抽獎作業，均由主辦單位、律師及企業法務單位共同審核確認，流程依法辦理。



桃園經發局說明，該活動截至目前共完成的5波抽獎，皆在律師的公開見證下進行，由電腦系統隨機抽出得獎者，並無不當情形，中獎人若持有較多有效發票，確實會提高中獎機率，但所有程序均符合法規。

