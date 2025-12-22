桃園女酒駕自撞社區圍牆 酒測1.23爆表辯「只喝3瓶冰結」

桃園市吳姓女子凌晨酒駕失控衝撞社區圍牆，酒測值高達1.23毫克，遭警方依法送辦。（圖／桃園警分局提供）

桃園市桃園區大有路一處社區22日凌晨4時34分許發生酒駕自撞事故，39歲吳姓女子駕駛自小客車不明原因失控，衝撞路旁社區圍牆，造成車頭嚴重毀損、保險桿掉落。小檜溪派出所與交通中隊員警獲報後立即趕抵現場進行交通疏導及事故處理，吳女僅手腳輕微擦挫傷，但與警方對話時語無倫次，酒測值竟高達1.23mg/l，已嚴重超標觸犯公共危險罪。

據了解，吳女與友人聚會飲酒，結束後先載友人回家，返程途中發生自撞事故。吳女辯稱僅喝了3瓶冰結，但酒測值已嚴重超標。全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

廣告 廣告

警方呼籲，飲用含酒精飲品後切勿駕駛動力交通工具，以免危害自身及他人生命安全。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文是校友！虎尾科大證實「109學年度畢業」 曝他在校期間表現

澳洲伊朗裔夫妻中4.7億元樂透頭獎！「1考量」騙孩子只有47萬元

余家昶擋刀身亡！友人淚揭鄭捷案「你說會挺身而出」：10年前的話兌現了