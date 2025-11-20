桃園女開車掉下8米深捷運施工坑洞 命大僅輕傷

（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市63歲廖姓女子今天下午開車從八德區介壽路二段賣場出來後，疑似因為恍神，連人帶車掉落至深度約8米的捷運施工地內坑洞，所幸僅有擦傷，由消防員用梯子協助脫困後送醫治療。

桃園市政府警察局八德分局表示，下午1時50分獲報有車輛掉落八德區介壽路二段捷運工地地下室，到場後發現，63歲的廖姓女駕駛開車從介壽路二段賣場駛出後，疑似因恍神、操作車輛不當，掉落深度約8米的捷運施工地內坑洞。

廣告 廣告

警方表示，廖女酒測值為零，車內無其他乘客；令人驚訝的是廖女無明顯外傷，工地也無人波及受傷，詳細肇事原因尚待釐清。

桃園市政府消防局表示，廖女僅有右小腿腫脹擦傷及胸、腰部疼痛，意識清楚，現場運用梯子協助爬出脫困後送往聖保祿醫院。（編輯：張銘坤）1141120