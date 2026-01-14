桃園女隨機攻擊女童 當街「勒頸拖行」畫面曝光

桃園張姓女子隨機攻擊女童，遭警方逮捕。（圖／東森新聞）





桃園一名22歲張姓女子於12日16時40分許在大興西路某社區前與朋友發生嚴重爭吵衝突，情緒失控突然拉扯路過之被害學童並對其掐頸，熱心民眾立即上前救援並向警方報案，警方到場壓制時，這名女子還情緒激動以頭撞地，當場遭到保護管束。

桃園市警局立即啟動快打機制，員警迅速趕到現場，張女仍不斷對周邊民眾咆哮，員警安撫其情緒無果，為避免其暴起攻擊他人及阻止她自傷行為，員警果斷對其進行保護管束，並通知消防救護人員到場將其送醫治療，並進行兒少保護及校園安全通報。

監視器畫面顯示，張女當街勒頸拖行女童。（圖／東森新聞）

被害學童家長已提出傷害及恐嚇告訴，員警依規定受理並移請桃園地方檢察署偵辦。

張女遭到逮捕時，還情緒激動自己用頭撞地。（圖／東森新聞）

警方嚴正申明，絕不容許任何暴力犯罪行為，違法者必定嚴加究辦絕不姑息。

