桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？

女子人肉佔車位，駕駛一言不發直接倒車逼退她。（圖／翻攝YouTube／ WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

桃園中壢日前傳出一起「人肉佔車位」事件，一名女子站在路邊停車格中試圖以身體卡位，不料遇上一名果決駕駛毫不退讓，直接將車倒進車格，讓該名女子只得匆忙跳開閃避，整段過程被行車紀錄器完整拍下並上傳網路，引發廣大網友關注與熱烈討論。

事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。

駕駛未與女子發生爭執，也未鳴喇叭，而是乾脆俐落地掛上倒車檔、直接倒進停車格，女子眼見情勢不妙，連忙舉手閃避並退到車外，場面一度緊張。雖然女子試圖表示自己「先到場」，但駕駛不予理會，停妥車輛後離開現場。

該段影片上傳後迅速引發網友熱議，「全程一言不發，直接掛檔倒車，是個狠人」、「下車後問：妳要叫計程車嗎？要站出來點招手才看得到」、「第一次看到這麼果斷的人倒車入庫，讚」、「這女的真貼心，還幫忙指揮」、「大快人心，真的沒必要浪費口舌」、「都要2026了，怎麼還有遠古人會想人肉站車位」。

不過也有部分網友理性提醒，駕駛此舉雖出氣，仍潛藏風險，「很怕回來開車時，玻璃破了、門凹了、雨刷斷了......」、「你可以直接倒車逼走人肉站位的他，不過你也要擔心你離開後，你的車會不會被搞，而且現場看起來有些偏僻，搞不好沒有監視器，也不排除對方會來陰的報復」。

針對這類行為，依據《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款規定，行人在交通頻繁路段坐臥或站立，妨礙交通者可處新台幣300元至500元罰鍰；若使用機車或物品佔用停車格，則可能依第82條「置放足以妨礙交通之物」處以1200元至2400元罰鍰。

