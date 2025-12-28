桃園女「人肉佔車位」被教育！駕駛啥都沒說直接倒車 她嚇到躲開

（記者洪承恩／綜合報導）桃園市中壢區近日發生一起因停車引爆的街頭爭議。一名駕駛在松勤路一帶尋找車位時，遇到女子站在路邊停車格中央，以「人肉佔位」方式替他人卡位。面對對方舉手示意阻擋，駕駛全程未下車理論，也未開口爭執，而是直接開啟雙黃警示燈倒車入庫，迫使女子倉皇閃避。相關畫面曝光後，迅速在網路掀起熱議。

行車紀錄器畫面由 YouTube 頻道「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」分享，事發時間為12月24日傍晚約5時45分，正值平安夜人車繁忙時段。畫面中可見，駕駛好不容易發現路邊空格，卻被一名身穿藍衣的女子站在格內佔據，並不斷揮手示意，聲稱已先佔位。

圖／桃園一名女子人肉佔位，駕駛二話不說直接倒車。（翻攝YouTube／WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台）

不過，駕駛並未理會對方說法，而是果斷切換倒車檔，將車尾緩緩逼近停車格。隨著車輛持續靠近，女子眼見無法繼續阻擋，只能快步跳開離去，駕駛隨後順利將車停妥、熄火下車。事後原PO也在貼文中直言，對方「真的以為我不敢直接倒車」。

影片曝光後，引發網友兩極反應。不少人一面倒力挺駕駛，留言稱讚「全程不說話直接倒車，是個狠人」、「都快2026年了還在用人肉佔位」、「第一次看到這麼果斷的倒車入庫」，也有人以幽默語氣調侃相關情境。

但也有理性聲音提醒，此舉雖然解氣，實際上仍存在安全與法律風險。網友指出，若過程中真的發生碰撞，駕駛恐怕需負較大責任，建議遇到類似狀況應優先報警處理，避免衝突升高。

依《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人若在交通頻繁道路上以站立等方式妨礙車輛通行，情節屬實可依法開罰。相關單位也提醒，停車位應依規定使用，切勿以身體佔位，以免衍生危險與糾紛。

