桃園女「勒頸拖行」女童原因超可惡！ 校方回應了

桃園一名22歲張姓女子於12日16時40分許在大興西路某社區前與朋友發生嚴重爭吵衝突，情緒失控突然拉扯路過之被害學童並對其掐頸，熱心民眾見狀立即上前救援並向警方報案。桃園市議員黃瓊慧詢問教育局事發原因，竟是張女要錢未果就當街攻擊女童。

回顧案發經過

桃園一名22歲張姓女子於12日16時40分許在某國小前，以手肘勒住女童頸部攻擊，熱心民眾與警衛見狀，立刻上前制止並協助報警。

桃園市警局立即啟動快打機制，員警趕抵現場張女仍不斷對周邊民眾咆哮，遭警方壓制時，甚至出現以頭撞地的自傷行為，員警果斷對其進行保護管束，並通知消防救護人員到場將其送醫治療，並進行兒少保護及校園安全通報。

桃園市議員黃瓊慧揭事發原因

黃瓊慧在臉書發文表示，詢問教育局，才知道張女跟學生「要錢未果」而動手勒人，她也已經通報派出所加強巡檢。

校方聲明

校方聲明發表聲明指出，學務處在當天接獲消息，立刻趕往現場了解，學生脫困受到驚嚇後，也馬上離開現場，回到學校求助，經學校老師安撫與護理師觀察身體狀況之後，由家長接回家，學生安全是學校辦學底限，不容妥協，安全教育需要親師生共同努力，一起守護孩子安全健康成長的環境。

事發後對全校學生宣導4項自保原則

1.立即求助

2.尋找安全庇護點

3.請大人協助報警

4.外出結伴而行

