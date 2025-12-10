桃園好孕到 生育補助再加碼

桃園市政府推出全新「桃園好孕3+1補助到位」政策，整合孕期健康、托育支持與親子福利，打造更全面的生育支持系統。（姜霏攝）

桃園市長張善政10日於市政會議宣布將推出全新「桃園好孕3+1補助到位」政策，整合孕期健康、托育支持與親子福利，打造更全面的生育支持系統。另外桃園市56間公托有7處尚未建置「監管雲」，婦幼局表示待中央核定補助經費及《兒童托育服務法》通過後，全市公私立托嬰中心皆會納入監視器雲端上傳系統。

張善政指出，孕期疫苗保障是此次政策的重要核心，不分胎次每位孕婦皆可獲得百日咳三合一疫苗1800元補助。針對能有效保護新生兒的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，第1胎孕婦補助1800元，第2胎補助提升至4000元，第3胎以上則提高至7680元。這2種疫苗對新生兒與孕產婦都相當關鍵，透過疫苗補助加碼，讓家庭在迎接新生命時能更安心有保障。

張善政說，在托育支持方面，桃園市也同步擴大友善政策，對於第2胎家庭，若雙胞胎送至準公共托育或準公共保母，將比照公托負擔，第1名每月僅需負擔2000元，第2名1000元，第3胎以上的家庭更可享有準公共托育全額補助，減輕多子女家庭的托育壓力。

另為避免托嬰中心不當照顧，家長想調閱監視器卻屢遭刁難，各縣市推動建置監管雲。婦幼局表示，監管雲為中央因應虐童案頻發擬推動的政策，利用雲端技術整合托育場所的監視器影像，上傳雲端保存畫面，強化對幼童的照護安全，目前台北、新北、桃園、台南等縣市以自有經費試辦推動。

桃園市56間公托尚有7處未建置，包含市府員工子女托育中心，及大園南港、大園五權、觀音新坡、龍潭凌雲、龍潭三坑公共家園，皆為民國113至114年間新開幕，另1間桃園機場附設員工托嬰中心則於111年啟用。

婦幼局說，目前尚未裝設監管雲系統都是近幾年新營運的公托設施，衛生福利部有意規畫統一建置，或補助地方政府建置，相關補助計畫將於年底核定，預計補助款在明年核定及法規上路後，就會強制公私立托嬰中心納入監視影像上傳雲端。