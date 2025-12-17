桃園好孕專車提供安全座椅 五大婦幼政策再升級

▲兒童安全座椅服務再加碼補助司機300元獎勵。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（17）日上午於市政會議前宣傳「115年婦幼友善政策五項優化措施」。張善政今表示，婦幼發展局成立近兩年來，市府持續從實際需求出發，完善孕產照護與育兒支持體系，照顧孕產婦、新住民家庭及幼兒成長需求。此次經盤點既有措施後，推出延長好孕專車補助、擴大復興區專車使用範圍、到宅坐月子服務、延續合作商家與藥局優惠，以及好孕專車兒童安全座椅服務等五項優化措施，透過更完整的政策組合，打造友善、安心的婦幼照顧環境。

張善政今指出，考量部分產婦因家庭照顧條件或居住環境，不適合前往坐月子中心，市府自明（115）年1月1日起推出「到宅坐月子服務」，由專業的月子服務員到家中提供照顧、衛教與心理支持。今（114）年12月18日起開始受理申請，凡設籍本市滿180日，已懷孕滿4個月至產後1個月內的不利處境及多胞胎孕產婦可以申請到宅坐月子服務，經媒合成功者，於產後2個月內提供不利處境產婦最高補助120小時、雙胞胎產婦160小時、3胞胎200小時。到宅坐月子服務員的服務內容包括產婦照顧、新生兒育兒指導、簡易家事清潔及月子餐製作等項目，讓每位媽媽都能在熟悉的環境中安心恢復。

張善政今表示，另自明年2月1日起，市府將率全國之先，攜手車隊推出「好孕專車兒童安全座椅服務」，提升幼童乘車安全，讓家長外出接送更加安心。婦幼局長杜慈容補充，市府全國首創的「好孕專車兒童安全座椅服務」，專為保障0至6歲幼童乘車安全而設計。服務對象除「一生好運卡」持卡人外，也擴大至育有0至6歲幼童、父母為桃園市民且持有市民卡的家庭。民眾只需透過智慧市民卡App註冊市民尊榮會員，即可在同一平臺完成叫車及安全座椅需求登記，相關服務預計於115年2月正式啟動。

婦幼局杜局長指出，本服務所提供的兒童安全座椅皆符合國家安全標準，並與新梅衛星車隊及大文山衛星派遣車隊合作，由企業與團體捐贈100臺安全座椅，同時媒合100名司機投入服務。好孕專車市府每趟提供最高250元車資點數補助，兒童安全座椅服務再加碼補助司機300元獎勵金及車隊每趟30元管理費，以鼓勵更多司機加入服務行列，擴大照顧量能。

婦幼局杜局長也進一步表示，除推動兒童安全座椅服務外，自115年1月1日起，「好孕專車」車資補助效期將由產後7個月延長至產後1年，凡預產期在115年1月1日（含）以後的孕媽咪皆適用。同日起，復興區好孕專車使用範圍也將同步擴大，除產檢及生產就醫外，納入嬰幼兒預防保健與一般醫療就診需求，確保偏遠地區家庭同樣享有完整健康照護資源。此外，「一生好運卡」持卡人仍可持續享有合作商家及社區藥局優惠，讓婦幼照顧從孕期一路延伸至日常生活，讓媽媽與孩子在桃園都能安心成長、好孕一生。