桃園好孕專車 兒童安全座椅計程車上路

桃園市政府推出「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」，自一一五年二月一日起，解決家長帶小孩出門的困難。透過桃園市民卡App註冊成為會員，便可快速叫到附有兒童安全座椅的計程車，提升幼童乘車安全。

桃園市婦幼發展局杜慈容局長昨（六）日表示，該服務除提供「一生好運卡」持卡人使用外，也擴大到父母持有市民卡且育有零至六歲幼童的家庭。無論是帶孩子外出就醫、打預防針、接送托育，或臨時有交通需求，都能即時叫到附兒童安全座椅的計程車，讓「需要汽座」不再成為叫車時的難題。

首波由新梅和大文山車隊提供服務，並結合企業捐贈一百臺安全座椅，媒合一百名司機參與。所有安全座椅均符合國家標準，市府也提供司機獎勵，鼓勵更多車輛加入。

此外，對於不需要安全座椅的「一生好運卡」持卡人，可直接在App上叫車，提升使用便利性。自一一五年一月一日起，「好孕專車」車資補助延長至產後1年，並擴大至偏遠地區，強化婦幼就醫的可近性。