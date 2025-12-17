桃園好孕專車 明年提供兒童座椅

桃園好孕專車明年二月起提供安全座椅，張善政市長拍板五大婦幼政策再升級。（新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市長張善政十七日表示，婦幼發展局成立近兩年來，市府持續從實際需求出發，完善孕產照護與育兒支持體系，此次經盤點既有措施後，推出延長好孕專車補助、擴大復興區專車使用範圍、到宅坐月子服務、延續合作商家與藥局優惠，以及好孕專車兒童安全座椅服務等五項優化措施，透過更完整的政策組合，打造友善、安心的婦幼照顧環境。

張善政指出，考量部分產婦因家庭照顧條件或居住環境，不適合前往坐月子中心，市府自一一五年一月一日起推出「到宅坐月子服務」，由專業的月子服務員到家中提供照顧、衛教與心理支持。

一一四年十二月十八日起開始受理申請，凡設籍桃園市滿一百八十日，已懷孕滿四個月至產後一個月內的不利處境及多胞胎孕產婦可以申請到宅坐月子服務，經媒合成功者，於產後二個月內提供不利處境產婦最高補助一百二十小時、雙胞胎產婦一百六十小時、三胞胎二百小時。到宅坐月子服務員的服務內容包括產婦照顧、新生兒育兒指導、簡易家事清潔及月子餐製作等項目，讓每位媽媽都能在熟悉的環境中安心恢復。

張善政也表示，自明年二月一日起，市府將率全國之先，攜手車隊推出「好孕專車兒童安全座椅服務」，提升幼童乘車安全，讓家長外出接送更加安心。

婦幼局長杜慈容補充，市府全國首創的「好孕專車兒童安全座椅服務」，專為保障０至六歲幼童乘車安全而設計。服務對象除「一生好運卡」持卡人外，也擴大至育有０至六歲幼童、父母為桃園市民且持有市民卡的家庭。

民眾只需透過智慧市民卡ＡＰＰ註冊市民尊榮會員，即可在同一平台完成叫車及安全座椅需求登記，相關服務預計於一一五年二月正式啟動。