桃園好孕3+1 補助生育+托育

桃園「好孕三+一」政策做爸媽最強後盾，阿桃與園哥聯名「桃園乖寶包」禮袋限量發送。 （新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市長張善政十日上午於市政會議前宣傳「桃園好孕三＋一補助到位 育兒無負擔」福利政策。張善政表示，「桃園好孕三＋一」生育政策整合近兩年婦幼局陸續推出的生育與托育補助，並新增多項婦幼支持措施，期盼為家庭打造更完整的孕期照護與育兒支持系統。

張善政指出，「桃園好孕三＋一」以「一生好運」、「二生相伴」、「三生有幸」三大主軸，依胎次提供不同程度補助，包括孕期可施打的百日咳混合疫苗及呼吸道融合病毒（ＲＳＶ）疫苗、友善托育補助二點零擴大補助對象，全面加強母嬰健康保護及本市的育兒支持，透過政策盤整與加碼，使準父母更安心迎接新生命。

廣告 廣告

桃園「好孕三+一」政策做爸媽最強後盾，Y桃園哥聯名「桃園乖寶包」禮袋限量發送。（新聞處提供）

婦幼局長杜慈容表示，「桃園好孕三＋一」中的疫苗補助將自明（一一五）年一月一日起實施，首先是每位孕婦百日咳混合疫苗全面補助一千八百元；另外孕婦呼吸道融合病毒（ＲＳＶ）疫苗，第一胎孕婦補助一千八百元、第二胎孕婦補助四千元、第三胎以上補助七千六百八十元。

友善托育補助二點零擴大部分則於明年二月一日上路，提供育有雙胞胎及第三名子女家庭增額補助，讓家長送托準公共托育服務可以比照公托收費。以送托準公共托嬰中心為例，育有雙胞胎家庭原先每月要負擔一萬一千元，本項措施實施後，第一名負擔二千元、第二名負擔一千元，合計每月只要負擔三千元即可；而育有第三名子女家庭，原先每月要負擔四千元，全部都由政府補助，減輕多胞胎家庭的育兒壓力。

桃園「好孕三+一」政策做爸媽最強後盾，Y桃園哥聯名「桃園乖寶包」禮袋限量發送。（新聞處提供）

婦幼局杜局長也指出，市府亦推出多項加碼措施，不僅讓育有第三名子女的家庭送托準公托或準公共保母享有政府全額補助外，明年出生的元旦寶寶，以及第三胎（含）以上的新生兒，也將獲得「桃園乖寶寶專屬禮袋」內含餐碗餐具與以市府吉祥物「阿桃」與「園哥」設計的育兒用品，為桃園市第三胎及明年元旦誕生的寶寶獻上最誠摯的祝福。