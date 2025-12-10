桃園好米揚名國際 青農陳士賢奪金賞估創6000萬日圓訂單





桃園大園區青年農民陳士賢以精心栽培的「桃園3號」稻米，參加「2025日本第27屆米．食味分析鑑定國際大賽」，在來自全球5,070件作品中強勢突圍，一舉奪下最高榮譽「金賞獎」，成為今年台灣唯一拿下金賞的代表，為台灣與桃園市在國際稻米舞台上再添耀眼佳績。

桃園市長張善政10日表示，今年台灣僅有兩名選手晉級金賞決選，而陳士賢脫穎而出，充分展現桃園稻米的實力與競爭力。市府今年共輔導12位農民、13件作品參賽，每位參賽者都以優異的食味值、整粒值與味度值展現桃園良質米的整體水準。



桃園大園區青年農民陳士賢以「桃園3號」稻米，參加「2025日本第27屆米．食味分析鑑定國際大賽」勇奪金賞獎。

張善政說，陳士賢能在激烈競爭中奪魁，靠的是一年四季扎實的田間管理，包括精準施肥、水分控管、病蟲害防治與成熟度判斷；後製更採用低溫乾燥、精密色選與完善儲放，讓米粒品質維持在最佳狀態。

此次遠赴日本參賽的「桃園農業隊」由農業局長陳冠義率領，並有市米穀公會理事長蘇柏嘉、大園農會理事長謝岳龍及多位稻米達人同行。

桃園大園區青年農民陳士賢精心栽培「桃園3號」稻米。

陳冠義表示，此行除參賽外，也順道拜訪桃園姊妹市「筑波未來市」，受到市長小田川與市議會貴賓熱情接待；在大會現場亦與茨城縣知事大井川及多位日本國會議員交流，獲得各界對桃園米品質的高度稱讚。

除比賽以外，桃園市政府也在會場設置「桃園好農 TAOYUAN」展示攤位，展出大園大賀米、新屋新香米、中壢芭寶米、觀音荷田香米、桃映紅茶、東方美人茶、觀音米香及桃園蜂蜜等在地農特產。攤位深受日本民眾與企業青睞，許多糧商在試吃後主動表達合作意願，甚至現場洽談簽署合作意向書（MOU）。初步估計，已敲定出口12個貨櫃、價值約6,000萬日圓的桃園稻米訂單，並有業者計畫近期赴桃園實地參訪，評估引進更多優質米品。

「2025日本第27屆米．食味分析鑑定國際大賽」場面盛大。

金賞揭曉後，日本多家糧商更主動前來洽談合作，指出日本因氣候變化與政策調整導致部分地區米源吃緊，桃園稻米不僅品質穩定、風味突出，更具市場競爭力，在日本消費市場備受期待。

陳冠義強調，此次大賽的佳績不僅屬於獲獎農民，更是桃園長期推動良質米生產、智慧農業與農民技術輔導的成果展現。未來市府將持續協助農民提升栽培技術並拓展海外通路，讓「桃園好米」在國際舞台持續發光發熱。

