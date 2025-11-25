桃園好米進軍日本再創佳績 青農陳士賢晉級特別優秀賞挑戰最高榮譽「金賞獎」





桃園市政府推動稻米品質升級再創佳績！桃園代表隊今年組隊前往日本參加「第27回米．食味分析鑑定國際大賽」，共計12位農友、13件樣品入選決賽。其中，大園區青農陳士賢以「桃園3號」在全球眾多優質稻米中脫穎而出，成功晉級大賽第二階段，確定獲得「特別優秀賞」，成為全台唯二入圍決賽的農友，也替桃園米在國際舞台上寫下首次獲獎的里程碑。陳士賢將於12月5日前往桃園姊妹市—日本茨城縣筑波未來市，挑戰最高榮譽「金賞獎」。

市府農業局長陳冠義表示，近年積極推動稻米品質提升，今年啟動的「國際稻米競賽輔導計畫」即以國際標準為目標，透過講習、技術輔導、田間管理指導及食味評測，引導農民提升生產技術。市府從眾多參賽樣品中遴選13件最具代表性的優良作品，組成「桃園代表隊」赴日競賽，此次陳士賢的亮眼表現，是桃園稻米品質提升長期努力的具體成果。



青農陳士賢於114年稻米達人選拔中獲副市長蘇俊賓頒獎表揚。





陳冠義指出，桃園米今年除了在國際賽事傳來捷報，更於11月正式開啟日本外銷市場，新屋好米首航即輸出18公噸，成功打入日本通路。隨著國際大賽第一階段名單公布，市府也將於12月率領桃園稻米達人赴日參與決選，同步與筑波市役所合作舉辦稻米技術交流與推介會，期望讓更多日本糧商認識桃園優質稻米，提升品牌知名度並拓展海外市場。

本屆大賽吸引世界各地稻米好手參賽，桃園代表隊能在激烈競爭中脫穎而出，顯示桃園在良質稻米生產、智慧農業導入與精準栽培管理的進步已獲得國際肯定。農業局強調，未來將持續在產前管理、產中技術與產後行銷等面向深化輔導，鼓勵更多農友挑戰國際級競賽，讓「桃園好米」在全球舞台持續發光發熱。

得獎青農陳士賢。





桃園好米進軍日本再創佳績。

