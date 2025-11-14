「桃園好茶」插旗臺灣國際茶博會 5大茶香主題迎接世界旅人





2025臺灣國際茶業博覽會14日於臺北南港展覽館盛大開幕，桃園市政府農業局以「桃茶粹選．國門之禮」為主題，打造融合設計美學與互動體驗的特色展館，展現桃園茶產業的文化底蘊與創新風貌，透過5大主題展區互動，引領民眾體驗豐富多元在地好茶文化。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，桃園展區設於南港展覽館一館I-424攤位，11月14至17日一連4天展出，以「桃茶粹選．國門之禮」為題，象徵桃園以茶香作為迎賓語言，讓世界從茶香認識桃園。桃園展館設計融入飛機窗框與山巒茶景意象，象徵桃園作為臺灣的國門城市，以縷縷茶香迎接世界旅人。



桃園市政府農業局長陳冠義於茶博會向大家推薦「桃園好茶」。





桃園展區串聯5大主題，包含「粹選之引」迎賓牆展現桃園茶品牌形象；「茶香藝廊」精選八家代表茶廠，呈現從高山雲霧到平原茶鄉的多層次風味；「調韻之所」推出「茶出你的香氣旅伴」，以心理測驗搭配DIY果茶包體驗，讓民眾調出專屬的茶香性格；「茶蘊雅集」打造打卡拍貼區，結合旅人意象與茶會美學；「茶韻尋境」結合影像互動牆與闖關設計，讓展覽更具互動性與趣味性。

桃園市政府農業局邀請8家評鑑績優衛生安全製茶廠—雪霧有機茶莊園、拉拉山製茶廠、竹峰茗茶休閒農場、益壽茶園、隨緣茶空間、義和茶葉、双霖茶莊與文新製茶廠共同參展，於展覽活動期間展售本市不同風味的茶品，向消費者推廣桃園百年茶文化，亦推出「打卡送好禮」、「購物滿額贈」、「香氣旅伴心理測驗」、「DIY調茶體驗」等活動，讓民眾在品茗之餘也能帶走限量好禮，歡迎大家一起來桃園展區找好茶。

茶博會桃園展區串聯5大茶香主題迎接世界旅人。

