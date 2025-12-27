「桃園好農」兩年創千萬商機 9項優質農產新品亮相

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市政府農業局積極打造「桃園好農」品牌，透過桃園機場、便利商店、國道服務區及官方導購網等多路徑行銷，近兩年已成功開創千萬商機。今（27）日於中壢銀河廣場盛大舉辦新品發表會，現場亮相 9 項在地優質農特產品，不僅展現桃園農業的創新實力，更為即將到來的年節送禮市場提供高品質的新選擇。

農業局長陳冠義指出，「桃園好農」品牌建立嚴謹的遴選機制，為消費者層層把關，目前已匯集 69 家業者、共 212 件精選商品。透過品牌的統一形象與品質保證，市府成功協助在地農友與熱門通路接軌，讓更多人能以最便利的方式，購買到最道地的桃園優質農產品。

廣告 廣告

本次發表會重點在於 2026 年 1 月將陸續推出的 9 款全新包裝禮盒，品項包括：「桃園區農會-桃仔園米香系列」、「芭寶米-紅藜豆豆棒」、「豐滄-馬年禮盒」、「旺田茶業-小葉子茶葉禮盒」、「百勝-香腸禮盒」、「綠合農場-過年禮盒」、「蘭園養蜂場-蜂蜜隨身瓶」、「紫城農場-仙草料理包」，以及「鮮一農產企業社-有機蔬菜」。

除了實體銷售，「桃園好農」也積極透過社群與線上活動回饋消費者。今日現場特別抽出 iPhone 17、iPad 及 AirPods 等大獎，獎勵日前參與「慶祝樂天桃猿奪冠」下單抽獎活動的幸運兒。今年品牌更成功媒合便利超商推出「拉拉山水蜜桃聯名冰品」，透過異業結盟為農友開發更多元的銷售管道，創造品牌話題。

展望未來，農業局將持續強化「桃園好農」的線上與線下行銷策略，透過品牌加值協助農產品提升產值。市府致力於為在地農友創造長遠的銷售效益，建構永續的農業經濟。更多優質農產品資訊及購票優惠，歡迎至「桃園好農」導購行銷網（https://tyagri.tycg.gov.tw/）查詢。(圖：記者劉蘇梅拍攝)