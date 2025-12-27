「桃園好農」創千萬商機 9項優質農產新品首亮相

桃園市政府農業局於中壢銀河廣場舉辦新品發表會。





桃園市政府農業局積極推廣「桃園好農」品牌，開拓桃園機場、便利商店、國道服務區等熱門通路銷售優質農特產，加上官方行銷導購網銷售，近兩年已開創千萬商機，27日於中壢銀河廣場舉辦新品發表會，共計9項在地優質農特產品亮相，提供民眾年節送禮新選擇。

農業局長陳冠義表示，「桃園好農」商品透過遴選機制層層把關才能上架，至今共有69家業者，提供212件商品。2016年1月將陸續推出9款全新包裝禮盒，品項包括：「桃園區農會-桃仔園米香系列」、「芭寶米-紅藜豆豆棒」、「豐滄-馬年禮盒」、「旺田茶業-小葉子茶葉禮盒」、「百勝-香腸禮盒」、「綠合農場-過年禮盒」、「蘭園養蜂場-蜂蜜隨身瓶」、「紫城農場-仙草料理包」，以及「鮮一農產企業社-有機蔬菜」。

農業局長陳冠義於會中抽出大獎幸運兒。

「桃園好農」日前舉辦歡慶樂天桃猿奪冠下單抽3C線上活動，27日由農業局長陳冠義於會中抽出iPhone 17、iPad 及 AirPods 等大獎幸運兒。「桃園好農」觸角持續延伸，今年亦媒合便利超商推出桃園拉拉山水蜜桃聯名冰品，為農友提供多元銷售管道，未來也規劃透過更多線上及線下行銷策略活動，為在地農友及農產品創造銷售效益與品牌加值，更多優惠資訊請上「桃園好農」導購行銷網查詢https://tyagri.tycg.gov.tw/。

9項在地優質農特產品亮相，提供民眾年節送禮新選擇。





