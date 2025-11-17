「桃園好農」通路版圖再下一城，超商設專區賣農會好物。





「桃園好農」在桃園市政府農業局積極推廣下，持續拓展通路版圖，除官方行銷導購網，也成功搶進國道通路-新東陽關西服務區及桃園機場第一航廈設立專區，11月起多項桃園好農優質農特產品也正式進駐OK便利超商，不僅擴大桃園農友的銷售管道，桃園市民也能更便利的購買桃園好農商品。

農業局長陳冠義表示，「桃園好農」11月起至12月31日，在桃園市OK便利超商門市設立專區，成功上架在地農會優質農特產品，透過更便民的門市銷售管道，讓消費者可以方便選購，也協助農友增加營收，同時也提升桃園好農品牌知名度及品牌好物能見度。

廣告 廣告

「桃園好農」通路版圖再下一城，超商設專區賣農會好物。

包括觀音區農會經典商品-米花脆菓、平鎮區農會-秈米棒、使用桃園3號新香糙米製成的新屋區農會-新香糙米花生角，以及入選2025桃金獎的鼎好創意工廠，使用桃園黑毛豬製作的魚豬筷子肉乾（蜜汁口味）等，都能在OK超商桃園好農專區選購。

「桃園好農」商品皆經過嚴選把關，符合食品安全檢驗標準及產地溯源規範，並透過相關遴選機制嚴格篩選上架，確保品質安全有保證。桃園好農行銷導購網近期加碼推出年末優惠活動，即日起至12/20，前50筆訂單可享免運，下單再抽iPhone17、iPad、AirPods等3C產品，更多優惠資訊請上「桃園好農」導購行銷網查詢https://tyagri.tycg.gov.tw/。



「桃園好農」通路版圖再下一城，超商設專區賣農會好物。

更多新聞推薦

● 郭正亮警告「若台灣介入中日爭端，一定受牽連」 翁達瑞：任憑中國霸凌鄰國