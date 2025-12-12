桃園威天宮頒發警大獎助學金 弘揚關聖帝君忠義精神

【記者劉蘇梅／桃園報導】為弘揚關聖帝君「忠義」精神，桃園市龜山區威天宮主委黃文進12日頒發警察大學獎助學金17萬，給該校17個系所的17名優秀學子，由校長黃明昭代表受贈。黃文進主委表示，威天宮自104年度開始，每年都會捐助中央警察大學誠園獎助學金，鼓勵學子能秉持關聖帝君「忠義」精神為民服務。

目前擔任悅新建設董事的黃文進主委說，威天宮位在龜山區，與中央警察大學僅5分鐘車程，而該宮供奉主神關聖帝君以弘揚「忠義」精神，是包括警察等許多行業的信仰精神，基於敦親睦鄰，鼓勵學子認真向學，威天宮已持續10年頒發獎助學金給警大財團法人警察學術基金會，獎勵優秀學生。

廣告 廣告

桃園威天宮是由知名電視製作人李鵬創辦，興建威天宮緣起於他18歲流落街頭拉三輪車時，在除夕夜向關聖帝君許願「若帝君保佑飛黃騰達，必定蓋廟還願」。1990年他到山西運城拍攝「紅面神童-少年關公」，於拍攝期間遇到連串的神蹟，並與運城關聖帝君結緣，暗自許下心願將威天宮興建為一座關聖帝君大廟。

李鵬於龜山區大坑路上購地2甲多，費時20年、斥資10億興建威天宮，大殿供奉7.5公尺高、號稱世界室內最高的關公神像。2014落成的威天宮以龍銀代替燒香及供品，是全台首家環保寺廟。