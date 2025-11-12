桃園婦幼局11/16舉辦多元文化故鄉季 啦啦隊女神李多慧活力助陣
桃園市婦幼發展局、原住民族行政局、客家事務局將於11月16日上午10時至晚間7時在桃園藝文廣場舉辦「多元文化故鄉季」，今年活動內容更加豐富多元，現場特設「新原客文化市集」，匯集超過70攤特色攤位，結合新住民、原住民與客家三大族群的風味與創意，展示從部落風味料理、客家茶點到異國美食的多樣選擇，讓民眾一站吃遍世界美味。活動現場同步舉辦闖關集章活動，參與者除可獲得豐富好禮外，還能參加抽獎，有機會把「大阪機＋酒5日雙人套票」帶回家，讓活動更添熱度與驚喜。
婦幼局表示，「文化DIY體驗區」同樣精彩，規劃多達8種手作體驗及9種異國服飾體驗，讓民眾親手創作異國特色工藝與世界各地的傳統服飾，感受文化交流的巧思與溫度；活動亮點之一「佐餐創意料理體驗」更邀請到三位不同國家的主廚現場展演料理，呈現美食與文化的完美融合。
婦幼局提到，活動主軸邀請新住民團體、原住民舞蹈團、客家表演團體及知名藝人輪番登場，包括韓流應援女神李多慧魅力現身點燃全場熱情；率性女聲閻奕格以靈魂嗓音詮釋動人旋律；客家金曲歌王謝宇威重現經典樂曲；以及開心男團黑旋風等人共同演出，帶來融合多族群文化特色的音樂與舞蹈盛宴，充分展現桃園多元文化的活力與魅力。
