桃園婦走斑馬線遭撞飛！駕駛辯：A柱擋住視線

桃園龜山區昨天上午發生行人在斑馬線挨撞的事故，駕駛稱因Ａ柱擋視線才會釀禍。（圖／翻攝畫面）





桃園龜山區昨天上午發生行人挨撞的事故，一名73歲婦人行走在斑馬線上，突然遭轉彎轎車撞飛，警消獲報到場立即將婦人送醫，幸好婦人送醫後無礙，警方排除肇事駕駛酒駕，雖然雙方都為綠燈，肇事駕駛因未禮讓行人致受傷，將面對高額罰金和吊扣駕照的處罰。

警方調查，昨天上午9時許，52歲徐男駕車由光峰路左轉忠義路（往林口方向），疑似A柱影響，未注意走在行人穿越道上的郭女（73歲）將其擦撞倒地腿部、身體挫傷，警消到場將傷者送醫治，無生命危險，徐男酒測值為0。

肇事車輛。（圖／翻攝畫面）

由於事發當時，行人和車輛都屬綠燈可通行狀況，但因為肇事駕駛並未禮讓行人，根據去年修定的道交條例，肇事徐男除面對最高1萬8千元的罰緩外，還須吊扣駕照1年。

過去因行人事故頻傳，交通部曾發函地方政府，短期內速推行人時相，但時隔多年，行人時相仍尚未普及，事故也一再發生，如何有效解決，恐怕要再等到下一個重大事故，才會再被喚醒記憶。

