桃園婦遭回收車撞死！ 張善政親赴殯儀館致哀：市府絕不避責

桃園市龜山區23日傍晚發生嚴重交通事故，一輛正在執行清運任務的資源回收車駕駛疑似身體突發狀況陷入昏迷，車輛失控追撞前方垃圾車，導致正在路旁倒垃圾的民眾遭到波及，造成1名78歲邱范姓婦人不幸身亡，另有5名民眾受傷送醫。桃園市長張善政深夜親赴殯儀館致哀，並且發文強調市府絕不迴避責任，將全力協助家屬與傷者。

桃園市長張善政深夜赴殯儀館致哀。（圖／張善政臉書）

根據市府說明，事故發生於環管處龜山區中隊執行清運作業期間，資源回收車駕駛突然身體不適昏迷，車輛因而失控撞傷6名民眾。78歲邱范姓婦人送醫急救後仍宣告不治，其餘5名傷者已分別送往醫院接受治療，而肇事駕駛目前也在加護病房觀察中。事故發生後，市府第一時間啟動應變機制，消防局調派多個分隊到場支援，相關局處也同步介入處理後續事宜。

張善政表示，稍早已與環保局長顏己喨前往桃園殯儀館，向不幸離世的民眾家屬致意，並先行提供臨時慰問金。他坦言家屬的哀痛令人十分不捨，市府一定會成為家屬最堅實的後盾，陪伴度過最艱難的時刻。張善政強調，這筆慰問金無法代表市府的歉意,但希望能在第一時間減輕家屬的臨時經濟壓力，後續也將視需求提供更多必要協助。

張善政趕赴多家醫院探視治療中的傷者。（圖／張善政臉書）

除前往殯儀館外，張善政也隨即趕赴多家醫院探視仍在治療中的傷者，並與衛生局長賈蔚一同向醫療團隊了解診治狀況。他表示市府會持續與院方保持聯繫，掌握每位傷者的最新病況，全力協助後續醫療照顧與復原。張善政重申，這起意外造成慘痛傷亡，市府將儘速釐清事故原因，給家屬一個清楚交代，也再次向罹難者家屬表達最深的哀悼，並期盼傷者早日康復。

