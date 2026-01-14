桃園婦「人肉擋公車」狂敲窗求上車 司機依規定拒開門：你投訴我啊

婦人不願讓路，堅持想上車，司機無奈之下只好說「那你投訴我！」圖：翻攝自Threads@yuping_013469

桃園市桃園區武陵高中附近日前出現險象環生的一幕，一台公車已經離站，卻有一名婦人穿越馬路，跑到內線車道狂敲車窗，要求司機開門讓她上車，司機拒絕開門，婦人仍不願讓路，堅持想上車，司機無奈之下只好說「那你投訴我啊！」對此，桃園市交通局回應，依照汽車運輸業管理規則，公車司機離站後即不得開門讓乘客上、下車，該名司機並無違反規定。

從其他乘客拍攝的影片可以看到，離站後的公車開在內線車道上，卻有一名婦人站在車頭前擋路，要求司機開門，一旁還有多部車輛正在行駛，相當危險。司機按照規定不開門，婦人竟開始用力敲打車窗，後續司機說要報警，婦人仍不願離開。司機只好走到門邊與婦人理論，大聲對她說「那你投訴我啊！」

交通局說明，依照汽車運輸業管理規則第40條規定，客運業班車應依營運路線許可證所核定之路線站位上、下客，桃園市也比照該規定訂定要求客運業者駕駛須依核定站位上、下客，離站後不得上、下車，綜觀各直轄市公車規定也是如此；另依道路交通管理處罰條例第78條規定，該名婦人行人疑似有擅自穿越車道之情形。

