桃園媽祖昇天祭凝聚鄉親情誼 傳承重要信仰與文化傳統

桃園市長張善政今（9）日上午前往八德區，出席「桃園媽祖昇天祭」。張善政表示，桃園媽祖昇天祭活動不僅是八德的重要盛事，更象徵桃園多元宗教與文化融合的精神。馬祖鄉親在桃園落地生根，將信仰與文化融入地方生活，讓媽祖精神在桃園延續發光。市府將持續照顧在桃園的馬祖鄉親，並推動與馬祖在宗教、文化等面向的交流合作，讓桃園成為馬祖鄉親的第二個故鄉。

連江縣政府代理秘書長陳明傑表示，媽祖昇天祭是馬祖人世代傳承的重要信仰與文化傳統，每年農曆九月初九皆依古禮舉辦。今日見桃園盛大舉行「媽祖昇天祭」，深感欣慰與感動。他也指出，桃園是馬祖人的第二故鄉，八德聚集眾多鄉親，形成獨特聚落文化。連江縣與桃園市已簽署合作備忘錄，在宗教、文化、觀光與語言傳承等領域緊密交流，未來將持續深化情誼。

八德區公所表示，桃園現有超過五萬名馬祖鄉親，而八德已成為馬祖人在外的溫暖家園。為傳承馬祖文化、凝聚鄉親情誼，市府曾於104年、106年舉辦「媽祖昇天祭」及「馬祖文化美食節」。自107年起，八德區公所承續並融合兩項活動精華，整合推展為「桃園媽祖昇天祭」，至今已邁入第7屆。活動以祈福為核心，並融入遊戲、手作體驗等元素，讓民眾在莊嚴與歡樂中感受媽祖庇佑，體驗馬祖文化的獨特魅力。

