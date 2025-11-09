桃園媽祖昇天祭 張善政感謝馬祖鄉親傳承信仰共築家園
桃園市長張善政9日上午前往八德區，出席「桃園媽祖昇天祭 」。張市長表示，桃園媽祖昇天祭活動不僅是八德的重要盛事，更象徵桃園多元宗教與文化融合的精神。馬祖鄉親在桃園落地生根，將信仰與文化融入地方生活，讓媽祖精神在桃園延續發光。市府將持續照顧在桃園的馬祖鄉親，並推動與馬祖在宗教、文化等面向的交流合作，讓桃園成為馬祖鄉親的第二個故鄉。
連江縣政府代理秘書長陳明傑表示，媽祖昇天祭是馬祖人世代傳承的重要信仰與文化傳統，每年農曆九月初九皆依古禮舉辦。今日見桃園盛大舉行「媽祖昇天祭」，深感欣慰與感動。他也指出，桃園是馬祖人的第二故鄉，八德聚集眾多鄉親，形成獨特聚落文化。連江縣與桃園市已簽署合作備忘錄，在宗教、文化、觀光與語言傳承等領域緊密交流，未來將持續深化情誼。
八德區公所表示，桃園現有超過五萬名馬祖鄉親，而八德已成為馬祖人在外的溫暖家園。為傳承馬祖文化、凝聚鄉親情誼，市府曾於104年、106年舉辦「媽祖昇天祭」及「馬祖文化美食節」。自107年起，八德區公所承續並融合兩項活動精華，整合推展為「桃園媽祖昇天祭」，至今已邁入第7屆。
活動以祈福為核心，並融入遊戲、手作體驗等元素，讓民眾在莊嚴與歡樂中感受媽祖庇佑，體驗馬祖文化的獨特魅力。包括立法委員邱若華、陳雪生、桃園市議會議長邱奕勝、市議員楊朝偉、朱珍瑤、段樹文、呂林小鳳、許家睿、連江縣政府代理秘書長陳明傑、市府文化局長邱正生、秘書處長于建國、桃園果菜公司董事長呂淑真、八德區長蔡豊展、桃園市馬祖同鄉會理事長邱靖舜等均一同出席。
