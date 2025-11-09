桃園媽祖昇天祭 復刻馬祖記憶

桃園媽祖昇天祭，張善政市長感謝馬祖鄉親傳承信仰共築家園。(新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市八德區第七屆「媽祖昇天祭」九日登場。連江縣與桃園簽署合作備忘錄，深化情誼。

媽祖昇天祭是馬祖人重要信仰與文化傳統，每年農曆九月初九依古禮舉辦。市長張善政表示，桃園有超過五萬名馬祖鄉親，八德已成為馬祖人在外家園。桃園媽祖昇天祭活動象徵桃園多元宗教與文化融合的精神，讓媽祖精神在桃園延續發光。市府將持續照顧在桃園的馬祖鄉親，推動與馬祖在宗教、文化等面向的交流合作。

連江縣政府代理秘書長陳明傑指出，桃園是馬祖人的第二故鄉，八德聚集眾多鄉親，形成獨特聚落文化。連江縣與桃園市已簽署合作備忘錄，在宗教、文化、觀光與語言傳承等領域緊密交流，未來將持續深化情誼。