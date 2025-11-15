桃園媽遶境突放晴！信眾驚呼靈驗 3天巡遍十五街庄祈福

桃園慈護宮，15日起展開為期3天遶境祈福活動，恰好今天天公作美，桃園是好天氣，「桃園媽」在熱情信眾伴隨下，浩浩蕩蕩踏巡桃園十五街庄，祈求國泰民安，場面熱烈。（圖／廟方提供）

桃園慈護宮，15日起展開為期3天遶境祈福活動，恰好今天天公作美，桃園是好天氣，「桃園媽」在熱情信眾伴隨下，浩浩蕩蕩踏巡桃園十五街庄，祈求國泰民安，場面熱烈。（圖／廟方）

桃園慈護宮，15日起展開為期3天遶境祈福活動，恰好今天天公作美，桃園是好天氣，「桃園媽」在熱情信眾伴隨下，浩浩蕩蕩踏巡桃園十五街庄，祈求國泰民安，場面熱烈。

慈護宮主委簡征潭說，桃園十五街庄踏尋祈福，為慈護宮酬恩五朝圓醮慶典系列活動之一，桃園媽帶大家出門遶境祈福，天氣突然變好，他和許多信眾都覺得奇怪、桃園媽真的好靈驗。

記得農曆過年時，有位信眾到廟裡拜拜後買刮刮樂，中了2000萬元大獎；桃園媽與中壢仁海宮「雙媽會」的助陣加油，「桃猿隊」勇奪冠軍。這幾天，桃園連日降雨不停，但今天「桃園媽」遶境出巡，老天大放晴，接著都是好天氣，廟方也歡迎大家走出戶外，伴隨媽祖遶境祈福。

廣告 廣告

遶境祈福活動，昨日上午八時許在桃園慈護宮廟埕前集合，向「天公壇」鑑醮眾神明稟報後，隨即在「桃園媽」帶領下出發，尾隨信眾浩浩蕩蕩、大排長龍。

首日主要繞巡桃園十五街庄的大樹林庄、大湳庄、小大湳庄、山仔頂庄，沿路信眾熱情膜拜，祈求平安。第2天16日上午8點30分在蘆竹大新路498號「福隆巖」廟集合後出發，繞巡新庄仔、大竹圍、新中福後，轉往中路地區。第3天17日上午8時30分在桃園區慈文路「蓮華寺」集合後，繞巡埔仔、大小檜溪及舊市區。

更多中時新聞網報導

血肉果汁機恆月三途前進北歐做金屬外交

足球》C羅遭追加禁賽 恐波及世足賽

白敬亭讚歎導演拍他人生最帥