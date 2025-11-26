桃園孔廟祈福系列活動12月6日邀600民眾參加 即起報名

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市孔廟12月6日星期六的上午9點到中午12點，將舉辦「禮樂長河‧圓夢未來」桃園孔廟祈福系列活動，邀民眾前來參加祈福儀式、寫下目標，朝夢想的未來全速前進，即起開放民眾透過市民卡APP報名、名額500名，活動當天也開放現場報名、名額100名。

桃園市政府民政局表示，考量各項考試即將到來，桃園市孔廟推出祈福系列活動，邀民眾參加祈福儀式，盼能在聖賢庇佑下，勇闖挑戰、圓夢未來；當天參與活動的民眾，若是各級學校的在校學生，請穿著學校制服或運動服，儀式結束後，參與儀式的民眾都可憑兌換券領取1份祈福宣導品。

