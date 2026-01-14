桃園孔廟「六藝研習班」春季班 邀你學古琴、茶道

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市孔廟忠烈祠管理中心推出桃園市孔廟「六藝研習班」春季班，預計3月15日展開研習到6月28日，邀民眾學習古琴、茶道、竹笛、二胡、書法等課程，明天(15日)起報名到2月15日止，民眾可下載「市民卡APP」註冊會員後線上報名或現場報名。

管理中心指出，研習時間為3月15日到6月28日，預計每週1堂課、2小時，總計8週，但遇上國定例假日，課程會順延1週或調整上課時間；六藝研習班的報名費用為1500元，但不包含上課使用的書本、講義、材料費、影印費等其餘費用，課程時間與相關費用，可洽網站查詢。

六藝研習班的招生人數，依課程不同為20人到30人，有興趣的民眾可電洽(03)3325215吳小姐。

