桃園孝女死因出爐！操辦父告別式後...駕車逆撞「1車4人死」

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桃園市新屋區10日嚴重車禍，白色轎車跨越雙黃線，迎面撞向聯結車，白車一車5人有4人身亡。讀者提供



桃園市新屋區發生嚴重死亡車禍，造成4人死亡、2人受傷，事故現場是一輛白色轎車在雨中跨至對向車道，逆向撞擊聯結車，轎車上五人有4人身亡；調查發現，白色轎車駕駛李姓女子剛操辦完父親的告別式，載著親友前往吃平安餐途中遇死劫。檢警11日相驗，初步判定李女頭部外傷併多處骨折，引起創傷性休克死亡。

駕駛李女(60歲)當場死亡，車上另3名乘客李姓女子（74歲）、李姓男子（65歲）、張姓女子（64歲）傷勢嚴重，送醫急救後全部死亡，車上唯一倖存的楊姓女子（61歲）受到輕傷。楊女出院後製作筆錄，心有餘悸指出，一車人都在聊天，李女意識也很清楚，不知怎麼了，突然逆向。

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死者李女與丈夫經營園藝事業，10日剛辦完李女父親的告別式。鄰居表示，李女待人親切，剛辦完父親喪禮，竟然就遇死劫，街坊鄰居都難以置信，也十分傷痛。

這起嚴重的交通事故發生在10日中午12時5分，楊梅警分局接獲報案指稱新屋區中山西路發生交通事故，了解後發現李姓女子駕駛白色轎車沿中山西路直行，不明原因逆向，與對向聯結車對撞。聯結車駕駛胡姓男子（36歲）受輕傷，酒測值為0。

桃園市新屋區10日嚴重車禍，白色轎車跨越雙黃線，迎面撞向聯結車。讀者提供

桃園市新屋區10日嚴重車禍，白色轎車跨越雙黃線，迎面撞向聯結車。取自臉書新屋生活圈

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