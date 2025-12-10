桃園學子世界盃蹼泳巡迴賽表現亮眼 抱回4金6銀5銅

桃園市長張善政表揚桃市選手參加「2025年CMAS世界盃蹼泳巡迴賽」勇奪4金、6銀、5銅的優異成績。圖：市府提供

桃園市長張善政今（10）日上午主持市政會議，表揚桃市選手參加「2025年CMAS世界盃蹼泳巡迴賽」勇奪4金、6銀、5銅的優異成績。張善政表示，桃園運動培訓從國小、國中到高中有完整鏈結與規劃，此次獲獎展現訓練成果以及國際接軌，勉勵選手再接再厲，為桃園爭取更多榮耀。

青溪國中校長廖家春表示，桃園蹼泳發展扎根基層，多數選手自國小開始訓練，透過青溪國小、青溪國中無縫銜接至桃園高中，形成穩定的三級選手培育機制。此次在世界盃取得突破性成績，歸功於學生勤奮訓練、教練專業指導，以及校方與家長大力支持，感謝市府與議員持續協助校園體育發展，這份殊榮屬於所有市民。

廣告 廣告

教育局表示，此次賽事中青少年女子組表現尤其亮眼，陳紫萱分別於400、800及1500公尺水面蹼泳項目摘下3面金牌，翁幼家也在200公尺水面蹼泳奪金；青少年男子接力隊同樣表現優秀，拿下第三名佳績，展現強勁競爭力。

教育局進一步指出，本屆代表隊由青溪國中校長廖家春與教練陳嘉儒率隊，選手包含青溪國中康伯綸、鞠睿駿、呂濬宇、楊雙伊、蔣宜瑾，以及桃園高中陳紫萱、翁幼家、楊凱棣、許峻維、涂詠傑。市府將持續提升基層訓練量能，打造優質體育環境，讓更多桃園孩子站上國際舞台。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園代表隊奪全運會全國第4佳績 張善政勉勵下屆再創高峰

八德地政事務所獲金檔獎殊榮 持續精進AI導入業務