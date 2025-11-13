桃園學子角逐「首惜廚師」競賽 榮獲全國第2名殊榮
桃園市長張善政昨（12）日下午於市政會議中表揚榮獲環境部第3屆首惜廚師全國第2名的學生吳添豪。張善政表示，「首惜」的「惜」意指珍惜食材、減少浪費，環境部以廚藝競賽倡議惜食理念，別具教育意義。此次吳添豪從全台572名參賽者中脫穎而出，不僅展現桃園青年在永續飲食上的創意與實踐，更象徵桃園在環境教育與食物減廢推動上的成果。期勉更多學子效法吳同學精神，讓環保與惜食成為日常生活的一部分。
吳添豪表示，非常榮幸能代表桃園參加此次「首惜廚師」比賽，並感謝環保局團隊一路協助與陪同。競賽中，他以「涼拌翡翠雞絲」與「白玉苦瓜釀雞腿」兩道創意料理參賽，將全雞、雞胸肉、白玉苦瓜與蔬菜邊角料結合，不浪費任何食材。吳添豪指出，希望透過此次競賽獲獎，讓更多人瞭解珍惜食材、減少廚餘的重要，也期盼未來能持續結合烹飪與環保理念，推廣永續飲食文化。
環保局表示，環境部辦理的「第三屆首惜廚師甄選活動」旨在喚起民眾對食物浪費問題的重視，藉由創意料理實踐「食材零浪費」的理念。環保局也指出，吳添豪的表現不僅是個人榮譽，更展現惜食教育推行的成果。呼籲市民共同響應惜食運動，從每一餐做起、從每一個食材開始，在日常生活中實踐「不浪費、愛地球」理念。
