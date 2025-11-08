桃園學子跨國學習成果豐碩 張善政市長鼓勵開拓國際視野
記者陳華興／桃園報導
桃園市長張善政八日出席「桃園市高中生美國暨貝里斯前瞻學習國際教育活動成果發表」。張善政表示，桃園與貝里斯之間的情誼深厚，雙方皆為族群融合、文化多元共存的城市，與桃園的背景極為相似，也因此促成桃園與貝里斯橘道鎮締結為姊妹市。期盼未來能持續深化桃園與貝里斯的交流，開創更多國際合作機會。
張善政分享，貝里斯是中華民國在中美洲的重要友邦，也是桃園市在中美洲唯一的姊妹市，市府對此友誼倍感珍惜。一一三年九月他曾率團訪問貝里斯，國民性格樂觀、熱情，其稀有的自然生態讓貝里斯非常重視環境永續與保育工作，也促使貝里斯成為美國觀光客非常喜愛的旅遊勝地，且貝里斯為英語系國家，對台灣學生而言具備語言學習與文化探索的雙重優勢，因此非常鼓勵桃園學生前往貝里斯實地參訪，相信能帶給年輕學子截然不同的啟發與體驗。
張善政在會中特別感謝貝里斯前任駐台大使碧坎蒂女士（Candice Pitts），張善政長說，碧坎蒂女士對桃園懷有深厚情感，任內不僅多次造訪桃園盛事「龍岡米干節」，一一四年初亦親自參與台灣燈會，足見其對桃園的特殊關愛，桃園也在她的積極促成下，進一步與貝里斯橘道鎮締結為姊妹市，共同深化雙邊歷史及觀光交流。
教育局表示，本計畫橫跨十四天，行程涵蓋貝里斯與美國洛杉磯地區，學生透過跨域學習與實作課程，深入接觸國際永續議題與前瞻科技。其中貝里斯行程著重於海洋環境教育與SDGs實作，學生實地觀察生態系統與保育行動，培養地球公民意識；美國部分則安排人工智慧、資訊科技等STEM主題實作課程，強化科技素養與創新應用能力，不僅拓展學生國際視野，也為桃園在國際教育推動上立下重要里程碑，未來將強化與國際教育機構的合作網絡，持續推動跨國交流計畫與前瞻課程。
