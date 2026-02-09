桃園學生專車無通勤優惠、脫班投訴無門 市府將跨局處檢討

議員點出學生專車路線未經核定，也非正式營運路線，無法使用 TPASS、市民卡買一送一等公共運輸優惠，家長與學生也無法有效申訴。（蔡依珍攝）

桃園市學生專車淪「幽靈公車」？市議員黃崇真、謝美英指出，市內高中學生專車因路線未經核定，不僅無法適用TPASS及市民卡優惠，甚至發生司機打人、脫班等亂象時，家長投訴也無法列入評鑑，擔憂若發生事故恐面臨保險不理賠的風險。教育局解釋，學生專車是早於法令、已實施逾20年的特殊福利政策，皆有投保乘客險，且學生刷卡仍享75折優惠，絕非毫無保障。副市長王明鉅坦言規範確實不完整，將邀集教育局與交通局研商解決之道。

「學生專車掛著綠色公車牌照，卻沒有正式路權，出事算誰的？」黃崇真指出，去年曾發生客運司機毆打學生事件，他深入追查才發現，學生專車長期存在結構性問題，因路線未經正式核定，學生無法享有TPASS通勤月票或市民卡買一送一優惠，更嚴重的是，這些「非正式營運路線」若發生交通事故，保險理賠恐成未知數，學生安全毫無保障。

黃崇真直言，現行制度權責不清，家長向1999投訴司機態度惡劣或誤點，常在教育局與交通局間被「踢皮球」，且因學生專車不列入客運評鑑，業者對投訴有恃無恐，民眾只能自認倒楣。他強調，目前除了龍潭和楊梅部分路線採用較貴的遊覽車外，多數高中因路線複雜、成本高，業者不願簽約，「幫忙跑還要被管」導致品質參差不齊，強烈建議市府應盡速制定專法，將學生專車納入正規管理。

市議員謝美英也提到，亂象不只發生在公立高中，私校情況同樣嚴重。除了專車班次不足，更常發生司機「晃點」學生、過站不停，甚至人數不夠就不發車，害學生上學遲到，家長每天提心吊膽。謝美英認為，既然業者經營困難，市府應提出獎勵辦法或以專法律定，採「獎懲並進」方式，提高客運業者投入意願與服務品質，穩定公私立學子的通勤路。

教育局澄清，學生專車雖未適用TPASS，但學生刷學生證搭乘仍享有公車75折優惠，並非完全沒有補助，強調現行學生專車已實施20多年，屬於特殊的福利政策，均依據《公路法》規定投保，強制汽車責任險每人死殘最高理賠200萬元、體傷20萬元，旅客運送責任險每一乘客死殘投保金額也不得低於150萬元，學生搭乘絕對符合法規保障。

教育局解釋，依中央《學生交通車管理辦法》，學校應購置或租賃遊覽車載運學生，但桃園以公車方式運作的學生專車是早於法令實施前的既有政策。目前已與業者召開會議，推動學校與業者簽訂合作備忘錄（MOU），並要求每學期辦理逃生演練，確保行車安全。

交通局長張新福坦言，目前學生專車的QRcode申訴確實不會列入公車評鑑，但會要求客運公司列入改善項目，並透過學校端向業者要求提升服務品質。

副市長王明鉅表示，前年12月已召開會議，指示教育局應依教育部頒布的《學生交通車管理辦法》負起管理責任，針對學生專車的定位與管理，目前的確規範不夠完整，權責畫分亦不明確，承諾將邀集教育局、交通局及相關單位跨局處協商，研議更周延的規範，他也提到教育局和各學校責無旁貸，畢竟學生需求與路線學校最清楚。

