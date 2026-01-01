桃園宏其婦幼醫院迎逾20位元旦寶寶 全方位生產安全防護網成父母首選

桃園宏其婦幼醫院元旦洋溢著迎接新生命的喜悅。圖：宏其婦幼醫院提供

新生兒的啼哭，為新的一年帶來最美好的希望。桃園宏其婦幼醫院今（1）日元旦洋溢著迎接新生命的喜悅，截至今日中午，已順利接生超過11位「元旦寶寶」，且還有6位待產，另外中午12時、下午13時、14時各排定一台剖腹，預計全天新生兒人數可望突破20位，為全國生育率注入一股溫暖而強勁的活力。

在全國新生兒人數持續面臨挑戰的環境下，宏其婦幼醫院於新年首日便迎來20位新生兒。圖：宏其婦幼醫院提供

宏其婦幼醫院表示，在全國新生兒人數持續面臨挑戰的環境下，該院於新年首日便迎來20位新生兒，其中包含8位預約剖腹產，創下近年元旦生產數的新高。此一景象猶如一道逆勢而上的暖流，別具意義。

宏其婦幼醫院以20位元旦寶寶的響亮啼聲，為115年揭開充滿希望的序幕。圖：宏其婦幼醫院提供

醫院創辦人張紅淇醫師對此深感欣慰，他表示，「這不只是數字，更是無數個家庭的信任託付。在整體大環境充滿挑戰的時刻，這麼多父母選擇在宏其迎接新生命，對我們是莫大的肯定，也更堅定了我們守護婦幼的使命。這證明了只要提供真正安心、完整的醫療服務，就能獲得民眾的信賴。」

新任院長郭信宏醫師則指出，今日的盛況是醫院多年深耕的成果展現。「宏其能夠在開年第一天就為國家『開出一個好采頭』，關鍵在於我們提供了一個讓父母『敢生、能生、安心生』的環境。」郭信宏進一步說明，宏其的核心優勢在於建構了無可取代的安全網絡「婦、產、兒、麻醉」四科醫師24小時駐院、院內自有血庫、以及可緊急處置的新生兒病房，再加上智慧產房的科技輔助，構成了全方位、滴水不漏的生產安全防護網。

「我們看到許多地區的生產量在萎縮，這更提醒我們，醫療品質與安全是永恆的基石。」郭信宏強調，「未來，我們將持續創新，將這份『最放心、最溫馨、最安全』的承諾，化為更細緻的服務，回應每一份寶貴的信任。」

除了醫院本身的實力，家長也提到，優渥的生育津貼（每胎10萬元）及完整的托育補助政策，大幅減輕了育兒的初期負擔，是讓他們願意在此刻迎接新生命的重要後盾。政策支持與頂尖醫療相互結合，正是打造「生養安心城市」的關鍵。

凌晨0時22分，宏其婦幼醫院產房傳出今年第一聲響亮啼哭，范姓夫婦順利迎來他們的寶貝兒子，這也是醫院接生的首位元旦寶寶。

產婦周媽媽表示，這是夫妻倆的第一胎，「想給他最好的」。原本在其他婦幼醫院產檢的他們，經親友詳細比較附近醫院的設備與服務後，最終決定轉至宏其生產。范爸爸也開心談到，政府自115年起每胎10萬元的生育補助，對新手父母是極大的實質幫助，讓他們能更安心地迎接新生命。

宏其婦幼醫院以20位元旦寶寶的響亮啼聲，為115年揭開充滿希望的序幕。這不僅是新生命的開始，也象徵著透過政策支持、醫療創新與安全承諾的結合，能夠為低迷的生育環境點亮一盞明燈。宏其將持續作為婦幼最堅強的後盾，陪伴每個家庭，迎接幸福的到來。

